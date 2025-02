Für den ARD-Donnerstagskrimi „Haus der Toten“ bot die Villa Feodora in Bad Liebenstein die perfekte Kulisse. Da waren sich Christian Storch, Geschäftsführer der Bad Liebenstein GmbH, und das Produktionsteam einig. Im Sommer 2024 wurde deshalb fleißig gedreht und gemordet in der ehemaligen herzoglichen Villa. Das Ergebnis wird am Donnerstag, 13. März, um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.