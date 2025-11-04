Die Rennschlittenbahn in Oberhof ist nicht nur bei den Sportlern beliebt, sie ist auch archtitektonisch und ingenieurtechnisch ausgezeichnet. Wie die Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen (IAKS) am Dienstag in Köln mitteilte, ist die HSP Architekten Ingenieure Partnergesellschaft aus Suhl mit dem diesjährigen Architekturpreis des IAKS und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ausgezeichnet worden.