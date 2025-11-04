Die Rennschlittenbahn in Oberhof ist nicht nur bei den Sportlern beliebt, sie ist auch archtitektonisch und ingenieurtechnisch ausgezeichnet. Wie die Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen (IAKS) am Dienstag in Köln mitteilte, ist die HSP Architekten Ingenieure Partnergesellschaft aus Suhl mit dem diesjährigen Architekturpreis des IAKS und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ausgezeichnet worden.
Architekturpreis Oberhofer Eisarena ist ausgezeichnet
Jolf Schneider 04.11.2025 - 12:32 Uhr