Mal war es Fachwerk, dann gediegene Putzfassaden, mal klassizistisch oder dann wieder barockere Formen – mit dem Begriff „Heimatstil“ können heute nur wenige Insider noch etwas anfangen, dabei war er im vergangenen Jahrhundert ziemlich präsent, mitunter deutlicher als Jugendstil, Art déco oder Bauhaus, die heute mit der „klassischen Moderne“ zusammengebracht werden. Dabei sind diese Formen ebenfalls Teil dieser Moderne, nur eben einer etwas anderen.