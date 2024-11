Architekturgeschichte: DDR-Kulturhäuser: zwischen Potenzial und Ruine

Gera/Leipzig - Rund 2.000 Kulturpaläste und -häuser gab es einst in der DDR - viele von ihnen sind 35 Jahre nach dem Mauerfall nicht mehr existent. "Heute steht noch etwa die Hälfte", schätzt Uta Bretschneider, die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Und: Viele der noch existierenden Gebäude seien ebenfalls in ihrem Bestand gefährdet. Als Beispiele nannte sie die früheren Kulturpaläste in Unterwellenborn in Thüringen, in Schkopau in Sachsen-Anhalt und im brandenburgischen Lauchhammer.