Ausstellung "Stress" und "Destress"

Thematisch gehe es darum, wie Gebäude und städtische Infrastruktur angepasst an den Klimawandel geplant werden müssen, um die Temperaturen in Städten zu reduzieren. Die Ausstellung teile sich in die beiden Bereiche "Stress" und "Destress", also Stress und den Abbau von Stress. Weitere Details wollte das Team nicht nennen.