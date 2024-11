Architektur und mehr: Auf den Spuren von Oberbaurat Fritze

Am 22. November 1999 brachte die Stadt Meiningen anlässlich seines 150. Geburtstages eine Gedenktafel am Sächsischen Hof an, auch eine Straße ist nach ihm benannt. Am Samstag, 23. November, einen Tag nach seinem 175. Geburtstag, möchten Meininger Stadtbotschafter die besonderen Leistungen Eduard Fritzes würdigen und mit einer Sonderführung ausgewählte Örtlichkeiten besichtigen. Auch Janine Merz, 1. Beigeordnete der Stadt Meiningen, wird an der Führung teilnehmen und den Verdienst Eduard Fritzes würdigen. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Tourist-Info Meiningen. Die Führung dauert etwa 90 Minuten, dabei ist ein Fußweg von etwa 4 Kilometer zurückzulegen.