Eiche? Da gehen die Meinungen schon auseinander. Lutz Baiersdorfer nennt sie ein wenig störrisch. Steffen Grau hält dagegen: zeitlos schön, kommt immer wieder. Beide wissen, wovon sie reden. Beide sind Tischlermeister, beide unterrichten Holztechnik am Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrum Hildburghausen – und beide haben schon Dinge aus Eiche gebaut, die sie bis heute begleiten. Baiersdorfer fertigte als Meisterstück die Haustür seines Elternhauses. Grau baute ein Lowboard aus Eiche. Es steht noch heute in seinem Wohnzimmer.