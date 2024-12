Eisenach (dpa/th) - Die Restaurierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Friedhofskapelle auf Eisenachs Hauptfriedhof haben Erfolg. So konnte Restaurator Wolfgang Petzholdt etwa an Wand- und Gewölbeflächen neue Befunde sichern, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Dazu gehörten etwa florale Rankenmuster im Himmel des Kapellenschiffes. Seit Beginn der Arbeiten 2022 waren bereits Wandmalereien im Chorbereich freigelegt und aufgearbeitet worden.