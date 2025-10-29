Wohin führt der unterirdische Gang? Die Frage hat Reinhard Zehner seit über drei Jahrzehnten auf der Schaumburg bei Schalkau immer wieder gehört. „Man müsste einmal graben“, sagte der Altbürgermeister, der auch Mitglied im Schaumburgverein ist, immer wieder. Nach Jahrzehnten soll nun dem Geheimnis im Wall auf den Grund gegangen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Freilich, mit einem Pharaonengrab ist im Schaumberger Land wohl nicht zu rechnen und auch große Schätze sind dort ebenfalls nicht verborgen. Aber für Mutmaßungen reichten der Eingang und ein Stück Gang, das im hinteren Teil auch verbrochen ist, immer wieder. Unterirdische Gänge wachsen sich bekanntlich in der Vorstellungswelt der Menschen mitunter aus, verbinden weit entfernte Burgen oder führen – sehr beliebt – bis ins nächste Brauhaus...