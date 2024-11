Archäologie: Steinzeitjäger und frühe „Industrie“ am Rennsteig

So viel Archäologie gab es in der Rennsteigregion des Landkreises Sonneberg noch nie. Die Resultate baubegleitender Untersuchungen an einer Gastrasse können sich sehen lassen: Belegt sind Steinzeitjäger bei Neuhaus, ein früher Gewerbestandort anstelle der Wüstung Glücksthal und auch sehr alte Verkehrswege und Kohlenmeilerplätze wurden untersucht. Eine über 400-seitige Publikation wurde in Saalfeld vorgestellt.