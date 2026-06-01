Das Wasser war erst klar, nach den ersten Spatenstichen trüb, dann wieder klar, aber weniger wurde es nicht. Der Kieselbach im Finstergrund bei Lichte ließ an diesem Samstag nicht nach, spülte aber tiefe Spurrinnen im anstehenden Schiefer frei. „Die zuständige Revierförsterin hatte uns darauf aufmerksam gemacht“, sagt Mathias Seidel. Der für den Landkreis zuständige Gebietsreferent des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) interessierte sich für die Spuren. Stand zuerst noch die Vermutung im Raum, es könnte etwas mit dem zwischen 1911 und 1913 erbauten Viadukt der seit etlichen Jahren stillgelegten Eisenbahnstrecke von Ernstthal in Richtung Probstzella zu tun haben, stellte sich schnell heraus, dass da ein viel älterer Verkehrsweg freigelegt ist.