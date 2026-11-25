Bothenheilingen (dpa/th) - Ein seltenes Schwert aus der Bronzezeit und das Grab eines Mannes, in dessen Brustkorb noch eine Pfeilspitze steckte, gehören zu den Funden beim Bau eines Windparks im Unstrut-Hainich-Kreis. Nördlich von Bothenheilingen legten Archäologen vor allem Bestattungen frei, wie Volker Neubeck sagte. Er ist Referent für erneuerbare Energien beim Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Die meisten Bestattungen stammen demnach aus der späten Jungsteinzeit vor etwa 4.800 bis 4.200 Jahren. Vereinzelt fanden die Experten auch Siedlungsspuren vor etwa 6.600 bis 6.450 Jahren sowie aus der Bronzezeit.