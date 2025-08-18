Archäologie Rund 3.500 Jahre alter Bronzedolch in Nordthüringen entdeckt

Ellrich (dpa/th) - Ein rund 3.500 Jahre alter Griffplattendolch ist bei Gudersleben (Landkreis Nordhausen) gefunden worden. "Ein Mann hatte beim Spaziergang mit seiner Familie das Stück zufällig entdeckt", sagte Archäologe Daniel Scherf, Gebietsreferent für Nordthüringen beim Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. "Es wurde erkannt, dass es etwas Altes ist und dass man es aufheben sollte." Das Ganze sei an den Ortsbürgermeister und an die untere Denkmalschutzbehörde und dann das Amt gemeldet worden.