Nidderau (dpa/lhe) - Spannende keltische Funde häufen sich derzeit in Hessen – nun gibt es eine neue archäologische Entdeckung in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis: Bei den Vorbereitungen für die Erweiterung eines Gewerbegebiets ist dort ein keltisches Gräberfeld entdeckt worden, wie der Landkreis mitteilte. Fachleute legten die Fundstätte frei. Sie umfasse insgesamt acht Bestattungen und dürfte aus dem 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus stammen, sagte der für den Main-Kinzig-Kreis zuständige Bezirksarchäologe Hardy Prison der Deutschen Presse-Agentur.