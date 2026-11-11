Archäologie Komm, wir finden einen Schatz! Und dann?

Schönsteiner: Ein wichtiger Beitrag zur Heimatgeschichte

Für ihn steht fest, dass seine Suche weitergeht. Inzwischen sei er fast jedes Wochenende unterwegs. "Ich fahre im Prinzip von Landwirt zu Landwirt und klingele da einfach mal und frage, ob ich da suchen gehen darf - was in den meisten Fällen auch kein Problem ist." Am Sondeln fasziniere ihn besonders, dass er einen wichtigen Beitrag zur Heimatgeschichte leisten könne. Und den Abenteuer-Aspekt daran wolle er auch nicht abstreiten.

"Es ist natürlich immer spannend, wenn der Detektor anschlägt und man weiß nicht, was im Boden ist. Und wenn es dann etwas Besonderes ist, klopft einem das Herz, natürlich ist das auch ein Reiz." Ganz viel Freude sei da immer bei den ersten Malen - bei seiner ersten römischen Münze zum Beispiel. "Das sind immer besondere Momente und die bleiben ewig hängen." Was er noch gern finden würde? "Ein Schwert aus der Bronzezeit", sagt er mit leuchtenden Augen. Das wäre sein Highlight.