Archäologie: Keltenstadt Manching gibt neue Geheimnisse preis

Die Keltensiedlung hatte sich im Verlauf des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts zu einem politischen und wirtschaftlichen Mittelpunkt nördlich der Alpen entwickelt. Zu ihren Hochzeiten bot sie vermutlich Platz für bis zu 10.000 Menschen - und war damit zum Beispiel größer als das mittelalterliche Nürnberg. Um die Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus verlor die Siedlung dann allmählich ihre Bedeutung und wurde von der Bevölkerung nach und nach verlassen.