Archäologie: Keltenstadt Manching gibt neue Geheimnisse preis

Manching - Drei Jahre lang haben Archäologen im Oppidum von Manching in der Vergangenheit gegraben - nun erzählen die Funde neue Geschichten aus der Welt der Kelten. In der ohnehin schon am besten erforschten Keltensiedlung Mitteleuropas kamen mehr als 40.000 weitere Fundstücke ans Licht: von winzigen Fischschuppen bis zur kunstvoll gegossenen Bronzestatuette. "Das Oppidum von Manching ist von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft", resümierte der Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Mathias Pfeil.