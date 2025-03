Ernstthal ist ein schöner Platz, auch schon vor vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden, jedenfalls wenn man danach geht, was dort in der Gegend so gewachsen ist. Die Aussage der Pollen sei eindeutig, sagt Heike Schneider. Die promovierte Paläobotanikerin hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen Hochmooren Proben genommen und analysiert. Über den Rennsteig von Limbach in Richtung Saalfeld wurde eine Erdgasleitung gebaut und parallel dazu erfolgten im Auftrag des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) archäologische, aber auch naturwissenschaftliche Untersuchungen, dazu auch solche zur Vegetationsgeschichte. Auf Einladung des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) stellte sie die Ergebnisse ihrer Untersuchungen im Sonneberger Stadtteilzentrum „Wolke 14“ vor.