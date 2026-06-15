Lilly Then war nach eigenen Worten bereits in der Grundschulzeit "bei den Kelten zu Besuch", und auch in der Gesamtschule Konradsdorf im gleichnamigen Ortenberger Ortsteil sei das Thema bereits behandelt worden, sagte die Zwölfjährige. Als sie den Armring fand, habe sie schon geahnt, dass dieser sehr alt sein müsse. Sie packte das zunächst sehr schmutzige Schmuckstück mit Wasser in einen Müllbeutel, nahm in mit nach Hause und zeigte ihn ihrer Mutter Martina Then.