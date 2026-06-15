Glauberg (dpa/lhe) - Mit ihrem Zufallsfund eines Bronzearmrings ist der zwölfjährigen Schülerin Lilly Then eine kleine archäologische Sensation gelungen: Am Rand einer Wiese im Büdinger Stadtteil Aulendiebach in der Wetterau entdeckte das Mädchen, das dort mit einer Freundin unterwegs war, den am Boden liegenden Armring. Mittlerweile steht fest: Es handelt sich um ein rund 2.700 Jahre altes Schmuckstück aus der frühen Eisenzeit, das dank Lillys Umsicht seinen Weg in das Museum Keltenwelt am Glauberg gefunden hat.