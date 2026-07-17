Archäologie Geschichte zum Anfassen - Zeiteninsel startet Dauerbetrieb

Weimar (dpa/lhe) - Wie lebten und arbeiteten die Menschen in Steinzeit, Eisen- oder Römerzeit? Die Zeiteninsel in Weimar-Argenstein im Landkreis Marburg-Biedenkopf lässt 9.000 Jahre Kultur- und Regionalgeschichte an der Lahn lebendig werden. Nach Jahrzehnten der Planung und Vorbereitungen, während der bereits ein Basisbetrieb lief, hat das Freilichtmuseum mit Besucherzentrum jetzt dauerhaft seine Tore geöffnet. Gefeiert wird das mit einem Eröffnungswochenende an diesem Samstag und Sonntag (18. und 19. Juli, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr).