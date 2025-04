München (dpa/lby) - Archäologische Grabungen haben neue Erkenntnisse über das Leben in einem der größten Heerlager des Dreißigjährigen Krieges in Stein bei Nürnberg gebracht. Ein Grab gebe der Forschung dagegen weiterhin Rätsel auf, teilte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München mit.