Was verbindet Griesheim im Ilm-Kreis mit Horn-Bad Meinberg im Land Lippe? Der Arnstädter Museologen Hansjürgen Müllerott zieht mit einer archäologischen Exkursion rund um die Externsteine insbesondere zur „Immenburg“ bei Horn-Bad Meinberg eine Verbindung. Zwei Darstellungen einer Irminsul an der Kirche in Griesheim aus dem frühen 12. Jahrhundert waren Anlass, die archäologischen und kunsthistorischen Befunde rund um die in Deutschland bekannten Externsteine zu überprüfen und zusammenzufassen. Die Ergebnisse werden zum Tag des offenen Denkmals vorgestellt.