Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege betreute die Grabungen in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Wie das Amt mitteilte, fanden Archäologinnen und Archäologen dort Mitte des Jahres einen Unterlegstein zum Mahlen von Getreide. Inzwischen sei der Stein in der Restaurierungswerkstatt des Landesamts und werde dort konservatorisch versorgt, falls das nötig sei.