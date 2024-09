Archäologie: 500 Jahre Bauernkrieg - Wallfahrtskapelle wiederentdeckt

Zerstörung vermutlich aufgrund der Predigten von Thomas Müntzer

Die Zerstörung der Kapelle geschah, den Angaben nach, mutmaßlich unter dem Eindruck des damals an der Johanniskirche in Allstedt predigenden Thomas Müntzer. Die Auflehnung gegen die erdrückende Last an Abgaben und Diensten verband sich mit der protestantischen Bewegung, die das klösterliche Leben und den Heiligenkult grundsätzlich infrage stellte. Der Rat der Stadt Allstedt weigerte sich, die Täter zu bestrafen. In einem Schreiben an Herzog Johann von Sachsen (1498-1537) wird die Tat damit gerechtfertigt, dass in der Kapelle der "Teufel zu Mallerbach unter dem Namen Maria" angebetet worden sei, eine mutmaßlich auf Thomas Müntzer zurückgehende Argumentation.