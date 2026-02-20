In den zurückliegenden Jahren des Arbeitskräftemangels waren die Arbeitgeber aufgeschlossen für neue Formen der Arbeit. Für eine selbstbewusste junge Generation, die sich aussuchen konnte, was sie macht, war ein Arbeitsplatz wichtig, der sich mit dem Privatleben gut vereinbaren ließ. Stichwort: Work-Life-Balance. Selbst die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich wurde nun denkbar. In Südthüringen ist der Maschinenbauer Deguma aus Geisa ein Vorreiter. Ein später Triumph für die IG Metall, die 1984 angesichts hoher Arbeitslosigkeit in Westdeutschland wochenlang für die 35-Stunden-Woche streikte und eine Verringerung auf 38,5 Stunden durchsetzte.