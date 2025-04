Freie Samstage im Einzelhandel bundesweit einmalig

Die Ende 2011 in Thüringen eingeführte gesetzliche Regelung sieht zwei arbeitsfreie Samstage im Monat für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen vor. Das ist nach Ministeriumsangaben bundesweit einmalig und stieß bei Wirtschafts- und Handelsvertretern von Anfang an auf Kritik. Die Rechtmäßigkeit wurde 2015 vom Bundesverfassungsgericht und 2016 vom Thüringer Verfassungsgerichtshof bestätigt. Verschiedene Änderungsinitiativen im Thüringer Landtag fanden bisher keine Mehrheit.