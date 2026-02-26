Arbeitszeit: So viel arbeiten die Menschen in Thüringen

Warum sinkt die Arbeitszeit?

Häufig wird in der Debatte um Arbeitszeit auf die Zunahme von Teilzeit verwiesen. In den Ergebnissen einer Befragung von Beschäftigten in Thüringen 2024 des Thüringer Arbeitsministeriums hieß es auch, dass der Trend zur Teilzeit gehe. Im März 2024 arbeiteten rund 30 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Thüringen in Teilzeit. Daten des Bundesarbeitsministeriums zufolge stieg der Anteil in den vergangenen zehn Jahren an, 2016 lag die Quote für Thüringen noch bei 25,5 Prozent.