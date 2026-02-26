Arbeitszeit: So viel arbeiten die Menschen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit in Thüringen ist zurückgegangen. Im Jahr 2024 arbeiteten Erwerbstätige laut Mitteilung des Thüringer Landesamts für Statistik pro Kopf 1.360 Stunden und damit 12 Stunden weniger als im Jahr zuvor. Auch insgesamt sei die Anzahl der von allen Erwerbstätigen geleisteten Arbeitsstunden in diesem Zeitraum um 1,7 Prozent auf 1,38 Milliarden zurückgegangen. Aktuellere Zahlen zur Entwicklung der Arbeitszeit hat das Landesamt noch nicht vorgelegt.