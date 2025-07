DGB-Chefin gegen Ende des Acht-Stunden-Tags

"Eine Abschaffung des regulären Achtstundentages geht an der Realität der Beschäftigten völlig vorbei", so die DGB-Chefin. Schon heute leisteten die Menschen in Deutschland zahlreiche Überstunden. Sozialpartner vereinbarten zudem in Tarifverträgen flexible Arbeitszeiten. "Das Arbeitszeitgesetz in seiner derzeitigen Form bietet dafür ausreichend Spielraum."