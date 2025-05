BIHK: Mehrarbeit ja, weniger Feiertage nein

Die vbw ist unter anderem Dachverband der bayerischen Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie. Präsident Wolfram Hatz und Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt plädieren für längere Arbeitszeiten und bringen dabei die Abschaffung eines Feiertags ins Spiel: "Wir sind weltweit nicht wettbewerbsfähig", sagte Hatz. Im Jahr 2023 habe ein Arbeitnehmer in Deutschland im Schnitt 1.343 Stunden gearbeitet, 92 Stunden weniger als in Österreich, 186 Stunden weniger als in der Schweiz und 391 Stunden weniger als in Italien. Längeres Arbeiten könne auf verschiedenen Wegen erfolgen, etwa durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit. "Dazu könnten auch allgemeine Feiertage wegfallen. Dabei dürfen auch kirchliche Feiertage kein Tabu sein", sagte Hatz.