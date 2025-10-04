Arbeitswelt: Wenig Interesse an Bildungsurlaub

Im April 2024 war die Zahl nach Angaben des Ministeriums ähnlich. Damals hatten etwa 1.200 Beschäftigte Bildungsurlaub genommen, was einem Anteil von 0,13 Prozent aller Arbeitnehmer im Freistaat entspricht. In den Antworten auf die beiden Anfragen weist das Ministerium die jährlichen Teilnehmerzahlen jeweils für die Monate April und Oktober aus. Der Anteil der Beschäftigten, die Bildungsurlaub nehmen, pendelt in diesen beiden Monaten seit Jahren schon um den Wert von etwa 0,1 Prozent aller Thüringer Beschäftigten.