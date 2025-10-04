Arbeitswelt: Wenig Interesse an Bildungsurlaub

Erfurt (dpa/th) - Nur ein kleiner Teil der in Thüringen Beschäftigten nutzt die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu machen. Im Oktober 2024 beispielsweise hätten gerade einmal etwa 960 Thüringer Arbeitnehmer an einer Veranstaltung im Rahmen des Bildungsurlaubs teilgenommen, geht aus den Antworten des Bildungsministeriums auf zwei getrennte Kleine Anfragen der Landtagsfraktionen von CDU und AfD hervor. Die Anzahl von Bildungsurlaubern entsprach demnach 0,1 Prozent aller Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz im Freistaat haben und damit einen Anspruch auf Bildungsurlaub besitzen.