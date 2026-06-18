Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hitzewelle rollt - aber nicht jeder kann sich freinehmen und die Zeit an einem schattigen Plätzchen verbringen. Hessens Arbeitsministerin Heike Hofmann (SPD) appelliert an Arbeitgeber, ihre Beschäftigte vor zu großer Hitze am Arbeitsplatz zu schützen. "Nicht nur das durch die UV-Strahlung bedingte Hautkrebsrisiko bei Arbeiten im Freien birgt erhebliche Gesundheitsgefahren, auch die Belastung für das Herz-Kreislauf-System wächst", warnt sie. "Außerdem steigt in überhitzten Arbeitsräumen die Unfallgefahr, da Leistungsfähigkeit und Konzentration sinken."