Erfurt (dpa/th) - Trotz Rückkehrdebatten in Unternehmen und Verwaltungen ist der Anteil der Thüringer, die ihren Job zumindest zeitweise im Homeoffice erledigen, leicht gestiegen. Er lag im vergangenen Jahr bei 16 Prozent, in den beiden Jahren davor bei 15,3 Prozent beziehungsweise 14,1 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht. Allerdings ist das relativ wenig im Vergleich zum Bundestrend mit einem Homeoffice-Anteil von 24,6 Prozent. Zudem sank die Zahl der Arbeitstage, die am häuslichen Schreibtisch verbracht wurden.