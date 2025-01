Arbeitswelt Digitaler Alltag: Bundesarbeitsrichter setzen Regeln

Erfurt - Bei einer großen Supermarktkette ist die gute alte Gehaltsabrechnung auf Papier passé - eine Verkäuferin zweifelt die digitale Variante an und klagt sich bis in die höchste Arbeitsgerichtsinstanz in Erfurt. Die Bundesarbeitsrichter beschäftigen sich am Dienstag nicht nur in ihrem Fall mit der Frage, wie digital darf der Arbeitsalltag für Millionen Menschen sein und welche Regeln gelten. Verhandelt werden zwei sehr unterschiedliche Fälle aus Niedersachsen und Bayern, erwartet werden Entscheidungen mit grundsätzlicher Bedeutung.