Die Zahl ist in erster Linie ein Indikator für den Zustand der Wirtschaft. Und sie ist ein Indikator für die demografische Entwicklung der Bevölkerung. Ein Indiz für den Fleiß oder die Faulheit ist das Arbeitsvolumen dagegen nicht. Es ist im vergangenen Jahr gesunken in Thüringen, haben die Statistiker vom Landesamt in Erfurt nun errechnet. Das dürfte daran liegen, dass viele Unternehmen vom Markt verschwunden sind. Und auch daran, dass Unternehmen kaum noch Nachwuchs finden, wenn langjährige Mitarbeiter in Ruhestand gehen.