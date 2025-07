Burghausen (dpa/lby) - Bei Abrissarbeiten im Landkreis Altötting ist die Wand eines Gebäudes auf ein mobiles Toilettenhäuschen gefallen und hat so einen darin befindlichen Mann schwer verletzt. Der 40-Jährige war selbst Arbeiter auf der Baustelle in Burghausen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.