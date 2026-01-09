Grassau (dpa/lby) - Ein Waldarbeiter ist bei einem Sturz bei Holzarbeiten in Oberbayern schwer verletzt worden. Der 40-Jährige habe sich schwer an der Schulter verletzt, teilte die zuständige Bergwacht mit. Zufällig vorbeikommende Passanten eilten ihm demnach am Nachmittag zu Hilfe und setzen einen Notruf ab. Die Bergwacht sei mit sieben Einsatzkräften, darunter ein Notarzt, im Einsatz gewesen. Der 40-Jährige hatte nahe der Auhütte im Wald gearbeitet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.