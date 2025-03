Merching (dpa/lby) - Ein 16-jähriger Praktikant ist in Schwaben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in eine Güllegrube gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Jugendliche war laut Polizei am Montag mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als er aus zunächst unbekannter Ursache vier Meter tief in die leere Grube bei Merching (Landkreis Aichach-Friedberg) fiel.