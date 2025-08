Röhrnbach (dpa/lby) - Ein Mann ist bei Arbeiten an einer Schneide- und Pressmaschine in Niederbayern eingeklemmt worden und gestorben. Kollegen des 46-Jährigen bemerkten dies und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Sie versuchten den Schwerverletzten wiederzubeleben - ohne Erfolg. Er starb noch am Dienstag an der Unfallstelle in Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau). Die Kripo ermittelt jetzt zu den näheren Unfallumständen.