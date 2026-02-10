Tettau (dpa/lby) - Ein junger Mann ist bei einem Betriebsunfall im oberfränkischen Tettau (Landkreis Kronach) schwer verletzt worden. Bei Aufbauarbeiten seien dem 20-Jährigen aus Unterfranken zwei Glieder an Mittel- und Ringfinger abgetrennt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe mit der Hand in die Umlenkrolle des Stahlseils an einem Kran gegriffen. Dadurch sei sein Handschuh in die Umlenkrolle gezogen worden. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Montag per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.