Triefenstein (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einem Werksgelände mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Die Unfallursache sei noch unklar, teilte die Polizei nach dem Unglück in Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) mit. Der 54-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag auf dem Podest eines Abluftturmes gestanden und war von dort heruntergefallen. Wie viele Meter er auf dem Gelände eines Zementwerks herabstürzte, war zunächst unklar. Die Polizei sprach von mehreren Metern.