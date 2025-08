Ziemetshausen (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist in Schwaben in der Schaufel eines Gabelstaplers eingeklemmt worden und gestorben. Der 57-Jährige sei in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) mit der Innenisolierung einer Halle beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person habe den Gabelstapler gesteuert.