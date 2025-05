Arbeitsunfall: Maler bricht durch morsches Dach und stürzt zehn Meter tief

Aislingen (dpa/lby) - In Schwaben ist ein Maler durch ein morsches Dach gebrochen und rund zehn Meter in die Tiefe gefallen. Der 30-Jährige verletzte sich am Mittwoch in Aislingen (Landkreis Dillingen an der Donau) mittelschwer, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg er beim Abdampfen einer Fassade eines Anwesens von einem Gerüst auf ein morsches Dach aus Eternit, eine Art Wellplattendach aus Faserzement.