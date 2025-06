Burgheim (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall in Oberbayern ist ein Mann zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige in Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit Arbeiten am Motorraum eines Lastwagens beschäftigt und bat einen 48-jährigen Kollegen, die Zündung zu betätigen.