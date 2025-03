Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist in der Oberpfalz beim Dachdecken mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei arbeitete der 55-Jährige am Freitag auf dem Dach einer Werkstätte in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach). Er brach durch eine nicht tragfähige Platte, fiel auf einen Betonboden und verletzt sich unter anderem schwer am Kopf. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang.