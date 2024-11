Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein Forstarbeiter ist beim Arbeiten mit einer Säge in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge verletzte sich der Mann am Morgen, als er mit einer Säge in einem Waldgebiet arbeitete. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln zu den Hintergründen des Unfalls.