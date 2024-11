Erlangen (dpa/lby) - Ein Bauarbeiter ist in Erlangen von einem einstürzenden Baukran erschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste der Kran den 50-Jährigen am Boden. Er starb an der Unfallstelle. Die anderen Arbeiter blieben unverletzt. "Der genaue Unfallablauf und die Unfallursache sind noch unklar." Die Kripo ermittelt.