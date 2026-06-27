Zwönitz (dpa/sn) - Ein Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Zwönitz im Erzgebirgskreis von einem führerlosen Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach setzte sich der Lastwagen am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig in Bewegung und überrollte den Mann. Warum der Lkw ins Rollen geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.