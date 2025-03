Jena (dpa/th) - Ein Bauarbeiter ist in Jena von einem Gerüst etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 48 Jahre alte Mann wurde bei dem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht.