Arbeitsunfall Bagger stößt Rentner in Baugrube - schwere Verletzungen

Ein Baggerfahrer schwenkt bei der Arbeit sein Fahrzeug, dann stürzt ein 83-Jähriger mehrere Meter tief in eine Grube.

Arbeitsunfall: Bagger stößt Rentner in Baugrube - schwere Verletzungen
Ein 83-jähriger Mann ist in Weimar wohl versehentlich durch einen Baggerfahrer in eine Baugrube gestoßen und dadurch schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Caroline Seidel/dpa

Weimar (dpa/th) - Bei laufenden Arbeiten ist ein Mann in Weimar von einem Bagger erfasst und in eine Baugrube gestoßen worden. Der 83-Jährige habe sich schwer verletzt und sei nach dem Unfall am Donnerstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Baugrube soll etwa 3,5 Meter tief gewesen sein. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

Der Rentner wohnt laut Polizei in unmittelbarer Nähe zur Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei die Baustelle ordnungsgemäß abgesperrt gewesen. Es sei möglich, dass der Mann die Absperrung auf dem Weg nach Hause missachtet habe. Allerdings liefen die Ermittlungen noch, betonte der Polizeisprecher. Der Rentner sei wohl vom Gegengewicht des Baggers erfasst worden, als der Fahrer schwenkte. Der Vorfall werde als Arbeitsunfall gewertet, hieß es. Geprüft werde auch, ob es Pflichtverletzungen seitens des Baggerfahrers gab.