Arbeitsunfall: Bagger stößt Rentner in Baugrube - schwere Verletzungen

Der Rentner wohnt laut Polizei in unmittelbarer Nähe zur Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei die Baustelle ordnungsgemäß abgesperrt gewesen. Es sei möglich, dass der Mann die Absperrung auf dem Weg nach Hause missachtet habe. Allerdings liefen die Ermittlungen noch, betonte der Polizeisprecher. Der Rentner sei wohl vom Gegengewicht des Baggers erfasst worden, als der Fahrer schwenkte. Der Vorfall werde als Arbeitsunfall gewertet, hieß es. Geprüft werde auch, ob es Pflichtverletzungen seitens des Baggerfahrers gab.