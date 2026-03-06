Weimar (dpa/th) - Bei laufenden Arbeiten ist ein Mann in Weimar von einem Bagger erfasst und in eine Baugrube gestoßen worden. Der 83-Jährige habe sich schwer verletzt und sei nach dem Unfall am Donnerstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Baugrube soll etwa 3,5 Meter tief gewesen sein. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.
Arbeitsunfall Bagger stößt Rentner in Baugrube - schwere Verletzungen
dpa 06.03.2026 - 10:49 Uhr