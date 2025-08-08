Arbeitsunfall: Arbeiter stürzt mit Gabelstapler sechs Meter tief und stirbt

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger ist bei Abrissarbeiten einer Lackieranlage in Ingolstadt mit einem Gabelstapler sechs Meter in die Tiefe gefallen und hat tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann befand sich am Donnerstagabend in einem Zwischengeschoss, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr er rückwärts gegen einen Begrenzungszaun und stürzte dann zusammen mit dem Arbeitsgerät auf den Boden des darunterliegenden Geschosses.