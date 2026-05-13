Vilsbiburg (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle im Landkreis Landshut tödlich verunglückt. Laut Polizei kippte am Dienstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Gerüst, auf dem sich der Mann befand. Der 53-jährige Arbeiter sei vom Gerüst gestürzt und von herabfallenden Gerüstteilen getroffen worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt zusammen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt zum genauen Hergang des Betriebsunfalls.